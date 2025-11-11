「ベルギー１部リーグ、シントトロイデン１−０スタンダール」（９日、シントトロイデン）シントトロイデンのＦＷ後藤啓介（２０）はホームのスタンダール戦に先発出場。後半１１分に決勝ゴールを決めて、１−０の勝利に貢献した。チームは２連勝を飾り、４位をキープした。畑、谷口、山本、伊藤、小久保、後藤と日本選手６人がスタメンに名を連ねた一戦。日本代表に初招集された後藤が早速存在感を発揮した。両チーム無得点