日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団は１０日、都内で機構理事会と実行委員会を開き、来季から新たに「長嶋茂雄賞」を創設することを決定した。今年６月３日に８９歳で死去した“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さんの功績を後世に残すべく、走攻守に顕著な活躍を見せ、かつファンを魅了した野手に贈られる。会議後に会見を行ったプロ野球の榊原定征コミッショナー（８２）は、第２の長嶋茂雄の出現にも期待を寄せていた。野