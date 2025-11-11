阪神・藤川球児監督（４５）と石井大智投手（２８）ら９選手が１０日、高知市内で開催された「高知県阪神タイガース優勝記念パレード」に参加した。「高知県プロスポーツ優秀賞」の表彰式後のスピーチで指揮官は男泣き。地元への恩返しを果たし、万感の思いを口にした。以下、藤川監督との主な一問一答。◇◇−地元でのパレード。「本当に恩返しの思いで。それが一番自分の活力でしたからね。素晴らしい景色でした」