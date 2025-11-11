「侍ジャパン練習試合、広島１１−１４日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）鮮烈侍デビューじゃ！野球日本代表・侍ジャパンに招集されている広島・佐々木泰内野手（２２）が広島との練習試合に、「９番・一塁」でフル出場。五回に左翼手の頭上を越える二塁打をマークした。サポートメンバーとしての参加で時間が限られる中、巨人・岡本和真内野手（２９）から“金言”を授かるなど貴重な経験を積んだ。強烈