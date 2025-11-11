女優の吉永小百合（80）と俳優の佐藤浩市（64）が10日、都内で映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席、阪本順治監督（67）の紫綬褒章受章をサプライズで祝福した。吉永は12年「北のカナリアたち」以来のタッグ。「これまで素晴らしい作品を生み出されてきて、今回ご一緒できてとてもうれしいし、万歳という気持ちです」と、自宅のワインセラーから選んだシャトー・マルゴーの96年を贈った。