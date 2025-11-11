今年８月に取得した国内ＦＡ権を行使するかの判断に注目が集まる阪神・近本光司外野手（３１）が１０日、西宮市内の球団施設をジャケット姿で訪れた。報道陣から声をかけられるも無言を貫き、笑顔で会釈して車に乗り込み、帰路についた。ただ、申請書類は提出していないもようで、１１日に再度球団側と話し合い、結論を出す見込みだ。今年最終戦となった１０月３０日の日本シリーズ・ソフトバンク戦の試合後にはＦＡについて、