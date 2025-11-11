過去の例に漏れず、来春のＷＢＣでも「滑りやすい大会公式球」への順応が一番の課題となりそうだ。野球日本代表・侍ジャパンは１０日、広島との練習試合（宮崎）に臨んだ。試合は両軍合わせて３２安打、２５得点の大乱戦の末に侍ジャパンが１４―１１で勝利。この日は９回終了後にタイブレークを実施し、来年３月開催の第６回ＷＢＣで導入されるサイン伝達機器「ピッチコム」の着用や投球間の時間制限「ピッチクロック」が試され