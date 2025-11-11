【モデルプレス＝2025/11/11】女優の上戸彩が、Snow Man目黒蓮主演の実写映画「SAKAMOTO DAYS」（2026年GW公開）に出演することが決定。福田雄一監督作品初参加となる。【写真】「SAKAMOTO DAYS」目黒蓮、140kgのふくよかボディ披露◆上戸彩、目黒蓮主演映画「SAKAMOTO DAYS」出演決定この度、主人公・坂本太郎（目黒）がこよなく愛する【坂本家】が解禁。太郎に一目ぼれされ結婚した妻・坂本葵は、「半沢直樹」シリーズ（13、20）