◆練習試合侍ジャパン１４―１１広島（１０日・サンマリンスタジアム）侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手（２９）が１０日、井端ジャパンでの“初安打初打点”をマークし、存在感を発揮した。広島との練習試合（サンマリンスタジアム宮崎）に「４番・ＤＨ」で出場し、初打席となった初回無死一、二塁で左翼線への適時二塁打を放つなど、１打数１安打１打点、１四球。世界一を知る巨人の主砲が期待に応える活躍を見せ、来春ＷＢ