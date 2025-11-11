大相撲九州場所２日目（１０日・福岡国際センター）新関脇・安青錦が西前頭２枚目・若元春を寄り倒し、初日から２連勝とした。新入幕から５場所目で無傷の２連勝は初めて。ウクライナ出身の新鋭が、大関昇進の足固め＆自己最多１２勝以上を狙う今場所を幸先良く滑り出した。体が起きないのが安青錦の最大の武器と言える。右から突き放して若元春に左からすくわれ、左四つになりかけても右の前まわしを取って低い体勢を作っ