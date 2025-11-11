契約更改交渉に臨んだオリックス・川瀬が、ソフトバンクに在籍する兄・晃との“決別”を宣言した。8月23日の楽天戦でプロ初勝利を挙げるなど自己最多の23試合に登板した5年目右腕は倍増の1600万円で一発サイン（金額推定）。昨オフは兄と地元の大分で合同自主トレを行ったが、今オフは単独トレーニングを敢行する。「今年は結構ホークス戦で投げたのもあるので、そういうのも含めて抜け出したい」今季、ソフトバンク戦は球団