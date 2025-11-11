JRAは10日、ジャパンCに予備登録していた外国馬のうち、ロスアンゼルス（牡4＝愛A・オブライエン）とクィーンズタウン（セン5＝同）、カランダガン（セン4＝仏F・グラファール）とゴリアット（セン5＝同）の関係者から招待を受諾する連絡があったと発表した。カランダガンはG1・3連勝中。前走英チャンピオンSは最新の世界ランクで単独首位の2着オンブズマンに2馬身1/4差で勝利を収めた。ロスアンゼルスとクィーンズタウンは2