◇侍ジャパン練習試合広島11ｰ14侍ジャパン（2025年11月10日サンマリン宮崎）広島・佐々木が侍デビュー戦で初安打をマークした。「9番・一塁」で先発出場。5回1死一塁で迎えた第3打席だ。2番手左腕・高の142キロ直球を左越え二塁打。「内角真っすぐをさばけたので良かった」。1日から宮崎・日南の秋季キャンプに参加しており、この日が侍ナインと初の顔を合わせとなった。来季2年目を迎える22歳は「（巨人の）岡本さんか