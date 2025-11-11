中日は10日、高山郁夫氏（63）が投手コーチに就任すると発表した。11日からナゴヤ球場での秋季キャンプに合流する。高山氏は96年の現役引退後、ソフトバンク、オリックスのコーチを務め16年から2年間、中日2軍コーチを務めた。18年からはオリックスに1軍投手コーチとして復帰し、山本由伸（現ドジャース）らを育て21〜23年の3連覇に貢献。昨年から社会人野球・JR東日本の指導にもあたっていた。