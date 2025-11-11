「侍ジャパン練習試合、広島１１−１４日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）野球日本代表・侍ジャパンは１０日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ド）に向け、宮崎市内で行う強化合宿で広島と練習試合を行った。１４得点の猛攻で勝利した一方、投手は隅田が９失点、松山が２失点と、若手主体の相手に投壊１１失点。国際球への対応や、ピッチクロックの影響で投球リ