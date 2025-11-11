◇侍ジャパン練習試合広島11ｰ14侍ジャパン（2025年11月10日サンマリン宮崎）広島は侍ジャパン相手に敗れたが、攻撃陣は14安打11得点と善戦した。若手野手の躍動ぶりに新井監督は「うちの若い選手がどういう反応をするのかなと楽しみにしていたが、いい意味で、正直、びっくりした」と目を細めた。久保、佐藤啓らが複数安打を記録した一方、進塁打を含め、各打者が状況に応じた打撃を敢行。リーグ5位からの巻き返しへ、1