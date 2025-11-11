◇侍ジャパン練習試合広島11ｰ14侍ジャパン（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパン戦に先発した広島・辻が4回10安打6失点で降板した。初回は先頭・岡林からの4連打に加えて味方野手のミスなども絡んで4失点。2回以降の立て直しを図ったが失敗した。1点優勢の4回2死満塁から小園に逆転の右前2点打を献上。今秋キャンプ中の6日にはブルペンで261球の投げ込みを敢行するなど疲労も見えた。高卒3年目の今季は7月末に支配