「大相撲九州場所・２日目」（１０日、福岡国際センター）横綱豊昇龍は小結隆の勝を押し出し、連敗を回避した。優勝決定戦で昇進後初賜杯を逃した先場所後、多くの励みを得て迎えた今場所。巻き返しを狙う。横綱大の里は伯桜鵬を寄り倒し連勝。大関琴桜は霧島に寄り切られ初黒星。大関昇進の足固めを狙う関脇安青錦は若元春を寄り倒し２連勝とした。連敗は許されない。厳しい表情で仕切った豊昇龍が初星を挙げた。頭から当た