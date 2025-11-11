¡Öº£²óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×11·î¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¿19ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤Î¸åÆ£·¼²ð¤¬º£²ó½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¸åÆ£¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢191¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤­¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î°õ¾Ý¤ò¡¢º´Æ£¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¤À¤é¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÅÀ¤ò¼è¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡× ¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö°­