札幌丘珠空港は滑走路延長など機能強化が検討されています。快適なサービスが提供できるよう進められている取り組みを取材しました。札幌市東区の丘珠空港です。２０２４年度、初めて利用者が５０万人を突破しました。年々需要が高まっています。こうした中、空港ビルではフライト前に保安検査場や受付カウンターなどの混雑が課題となっています。（山岡記者）「空港の混雑緩和のための調査に使われているのがＡＩです