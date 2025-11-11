【Roadto2026】2戦2勝キャンディード（牡＝松下）は中京2歳Sを1分19秒4で駆け抜け、芝1400メートルのJRA2歳レコードを更新した。新馬戦から10キロ増のパワーアップでつかんだ戴冠だったが、その後も馬体の進化はとどまるところを知らず。松下師は「放牧から体が大きくなって帰ってきた。心身ともに成長している」と中間の様子を報告する。5日の1週前追い切りでは北村友を背にCWコースで6F79秒8。鞍上が「言うことがない」