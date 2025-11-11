◇練習試合日本14―11広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）サイン伝達機器「ピッチコム」はスムーズに運用した。投手は帽子の中に入れた受信機で、捕手の発信機から出されたサインを聞き、侍ジャパン先発の平良（西武）が1回1安打無失点。2番手の大勢（巨人）は、最速155キロも計測して1回無安打無失点で「スタンドの拍手とか（歓声）とかぶると聞こえづらかった。音量は変えられるが、大きすぎると相手チームに聞か