食事を1日1回にするなど娘に十分な食事を与えず、歩けない状態になったにもかかわらず放置したとして、母親とその内縁の夫について、警視庁は11日にも逮捕する方針を固めたことが分かりました。警視庁が保護責任者遺棄の疑いで逮捕する方針を固めたのは、東京都内に住む母親（30代）とその内縁の夫（20代）です。捜査関係者によりますと、2人は娘である児童に、1日1食の食事にするなどして十分な食事を与えなかったことで、2025年7