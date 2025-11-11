【Roadto2026】土曜の京都メイン「第60回デイリー杯2歳S」に出走するガリレア（牡＝清水英、父モズアスコット）は、元宝塚歌劇団花組のトップ娘役、美雪花代（本名・岩崎美由紀）さんが経営するヴェルサイユファーム（北海道日高町）の生産馬。前走・サウジアラビアRCでは2着に好走しており、初重賞タイトルを手にスターの座へ駆け上がる。ターフばかりか歌劇場の大舞台の上にも立たせたくなるスタイリッシュなボディー。