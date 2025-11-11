◇練習試合日本14―11広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパンは第2先発を想定し、3回からマウンドに上がった隅田（西武）が2回2/3で9安打9失点。予定の3イニングを投げきれず「（実戦）間隔が空きすぎて、難しかった」と悔しさをにじませた。守護神候補の松山（中日）も9回に登板し2/3回を4安打2失点（自責点1）で「力負けです」と振り返った。無死二塁からのタイブレークを想定した10回から登板を予定してい