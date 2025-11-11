「警戒監視に万全を期す」――。日本周辺で外国軍の不審な動きが確認されるたび、自衛隊幹部はそう口をそろえる。人々の平和な暮らしと日本の国益を守るためには、２４時間３６５日、四方八方に目を光らせる必要がある。その範囲は科学技術の発展とともに広がっている。日本の領土は約３８万平方キロで、海岸の基線から約２２キロ以内は領海となる。これらの上空（領空）も含めて主権が及ぶ。そして領海の外側にある排他的経済