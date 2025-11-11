◇練習試合日本14―11広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパンの4番・岡本（巨人）が初打席で快音を響かせた。初回、1点を先制しなおも無死一、二塁から左翼線への適時二塁打を放ち「うれしかった」と笑顔。5安打4得点の猛攻を演出した。2回には四球を選んで1打数1安打1打点。井端監督からは主軸として期待される男は「みんな凄い打つので。僕も打てて良かったです」とホッとした表情を見せた。