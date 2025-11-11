日本ハムからドラフト４位指名された半田南十（みなと）内野手（１８）＝日大藤沢＝が１０日、神奈川県内で入団交渉に臨み、契約金３５００万円、年俸５３０万円で仮契約した。（金額は推定）目指すのは同校の大先輩で５０歳まで現役だった元中日・山本昌氏ばりに長く活躍できる選手。高校通算２４本塁打の走攻守三拍子そろった逸材は「息の長い選手にはなりたい。４０歳でショートができるように」と目標を掲げた。野球部の