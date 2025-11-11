政府が近く策定する総合経済対策に向け、自民党がまとめた提言案が１０日、判明した。半導体・造船など先端産業への戦略的な投資や、ＡＩ（人工知能）に関するインフラ（社会基盤）整備などが柱となる。高市首相が掲げる「危機管理投資」や「成長投資」を促し、強い経済の実現を目指す。１１日にも党で決定し、首相に提出する。提言案では、基本姿勢として「必要な施策・予算は、一切のためらいなく断行する」と強調。情報通信