「日本ハム秋季キャンプ」（１０日、エスコンフィールド）日本ハムは１０日、本塁打と打点の２冠に輝いたフランミル・レイエス外野手（３０）と来季の契約延長で合意したと発表した。昨オフに複数年契約を結んでおり、３年目の来季年俸は４億５０００万円プラス出来高。レイエスは球団を通じ「とても幸せ。大きな期待を寄せてくれている球団に、心から感謝している」とコメントした。今季は１３２試合に出場し、打率・２７７、