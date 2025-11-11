「大相撲九州場所・２日目」（１０日、福岡国際センター）モンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が第６３代横綱のしこ名「旭富士」を継承することが１０日、分かった。１１日の３日目からの前相撲で初土俵を踏む。留学した神奈川・旭丘高を経て２０２１年に伊勢ケ浜部屋で生活を開始。当時の師匠である先代（現宮城野親方）のしこ名を継ぐ。伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「先代が付けたいと