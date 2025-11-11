11月11日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市中央区本荘町（交差点違反）県道・・・八代市千丁町新牟田（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道3・・・熊本市北区四方寄町（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自