子どもが栄養失調の状態にもかかわらず十分な食事を与えなかったとして、警視庁が、母親と交際相手の男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。捜査関係者によりますと、都内に住む30代の母親は、交際相手の20代の男とともに、幼い自分の娘に十分な食事を与えなかった保護責任者遺棄の疑いが持たれていて、警視庁は11日にも2人を再逮捕する方針です。8月に女の子が知人宅に預けられた際、訪れた学童の職員が異変に気づき、事