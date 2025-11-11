映画賞レースのトップを飾る第５０回報知映画賞のノミネートが１０日、決まった。吉沢亮（３１）が女形の歌舞伎俳優を演じ、実写邦画歴代２位となる興収１６６億円超の大ヒットを記録した「国宝」（李相日監督）が最多の６部門８ノミネート。「爆弾」（永井聡監督）が５部門６ノミネート、「港のひかり」（藤井道人監督）、「栄光のバックホーム」（秋山純監督）、「ナイトフラワー」（内田英治監督）が５部門５ノミネートで続く