中日の柳裕也投手（３１）が、今季取得した国内ＦＡ（フリーエージェント）権を行使せず、残留する意思を固めたことが１０日、分かった。ＦＡ申請期間最終の１１日に球団へ報告する見通し。柳は明大から２０１６年ドラフト１位で入団。２１年に自己最多タイの１１勝を挙げ、最優秀防御率（２・２０）と奪三振王（１６８）を獲得し、投手陣をけん引してきた。１０月３０日には「しっかり考えて、決断を出したい」と話していた。