◆練習試合侍ジャパン１４―１１広島（１０日・サンマリンスタジアム）広島・新井貴浩監督（４８）が、侍ジャパンを相手に１４安打で１１得点を奪った若ゴイ打線に驚きの声を上げた。「日本を代表する投手に、うちの若い選手がどのような反応、どのような内容を見せてくれるのか楽しみにしていたけど、正直ちょっとビックリした」と、満足そうにうなずいた。９回は、侍守護神候補の中日・松山から４安打で２点を挙げた。今季