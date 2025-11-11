オリックス・寺西成騎投手（２３）が１０日、契約交渉の「第２弾」を予告した！？高知市内で３００万円アップの年俸１４００万円でサイン。「僕はおこづかい制で、お金を管理してもらっている。ちょっと増やしてもらおうかな」と、笑顔で母・智江さん（５２）との“銭闘”をイメージした。星稜、日体大を経て、昨年のドラフト２位で入団した１５５キロ右腕。６月１３日の巨人戦（京セラＤ）では５回１失点でプロ初勝利を挙げ