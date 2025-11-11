阪神は１０日、来季のコーチングスタッフを発表した。江草仁貴投手コーチ（４５）と日高剛バッテリーコーチ（４８）が２軍担当から１軍へ、野村克則２軍バッテリーコーチ（５２）は１軍から２軍へ配置転換された。また和田豊１、２軍打撃巡回コーディネーター（６３）がヘッドコーチに就任。桑原謙太朗２軍投手コーチ（４０）は野球振興室アカデミーコーチから異動となった。