¹âÃÎ¸©ºå¿ÀÍ¥¾¡µ­Ç°¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬£±£°Æü¡¢¹âÃÎ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ìó£±Ëü£³£°£°£°¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Î´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡¢½ÐÈ¯Á°¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÃËµã¤­¡£¡Ö²¸ÊÖ¤·¡¢±ï¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»ÔÆâÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Ç³«ºÅ¡£»Ø´ø´±¤È¤È¤â¤Ë»Í¹ñ£É£Ì¹âÃÎ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÀÐ