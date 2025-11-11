ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五が１１日、フットボールアワー・後藤輝基とＭＣを務めるＭＢＳテレビ「１万人が好きやねん！ＫＡＮＳＡＩアーティストランキング」（１９日・後８時）に向けて、同局を通じてコメントした。この番組は、昭和（５０歳以上）・平成（２６〜４９歳）・令和（２５歳以下）世代の関西人１万人に聞いた、好きな関西出身アーティスト・ベスト２０を発表する音楽バラエティー。ゲストには１５年ぶ