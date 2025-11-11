リニア試験車両「M10」の車内。天井をスクリーンとしてルートや走行位置を映し出す（記者撮影）【まずは写真で確認】▶リニア新型車両「M10」は天井にルート上の走行位置や速度などが映し出されるのが特徴▶映像を映し出すプロジェクターやリクライニング機能を廃止した座席など初公開の車内の様子▶従来の「L0系」の車内やトンネル工事の現場も夢の超特急に乗ればワクワクするのは当然だ。報道陣を招いたリニア車