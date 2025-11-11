◇大相撲九州場所2日目（2025年11月10日福岡国際センター）大の里にとって過去の対戦で2連敗中だった伯桜鵬戦は序盤の大きなヤマ場。苦戦も予想していましたが、内容のある勝利でクリアしました。相手は仕切りでも自信に満ちた雰囲気を出し、立ち合いもなかなか腰を下ろさず揺さぶりをかけてきました。それでも横綱は冷静に対処。自分のペースで立つと、しっかり圧力をかけました。加えて相撲の流れも良かった。ケンカ四