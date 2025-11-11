◇大相撲九州場所2日目（2025年11月10日福岡国際センター）成績次第で大関昇進の可能性がある安青錦は若元春を寄り倒し、入幕5場所目で初めて連勝発進した。取組後の風呂上がりには報道陣に指摘される前から「初めてじゃないですか？」と切り出した。「若元春関は起こすのがうまい。差されても頭を上げないことを意識した」。土俵下では師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が審判を務めており「親方が座ると負けることが