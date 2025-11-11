男子ゴルフのカシオ・ワールドオープン（27日開幕、高知・Kochi黒潮CC）を主催するカシオ計算機は10日、元プロ野球選手の松坂大輔氏（45）が同大会に出場すると発表した。現役時代に西武などでプレーした松坂氏は22年にプロアマ形式のゴルフパートナー・プロアマでアマチュアのスクラッチ戦でプレーし、24年には下部ツアーの太平洋クラブ・チャレンジ（予選落ち）に参戦したが、レギュラーツアーでプロと戦うのは初。「予選突