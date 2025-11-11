北海道・滝川警察署は2025年11月10日、性的姿態等撮影の疑いで奈井江町に住む会社員の男（45）を逮捕しました。男は10月12日午後6時45分ごろ、空知総合振興局管内の共同住宅に住む女性（20代後半）の部屋の窓から、ひそかにスマートフォンで女性を撮影した疑いがもたれています。警察によりますと、男は屋外から女性の部屋の中をスマホで撮影していて、女性とは無関係だということです。別事件の取り調べて事件が発覚してい