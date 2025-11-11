【8R】7月の地元小松島G3で準優勝した島川将貴は次回にG1競輪祭を控える身。G1出場は今年5月の名古屋ダービー以来で、競輪祭となると22年の第64回大会以来、3年ぶりとなる。直前はリフレッシュを兼ねて沖縄で軽めに調整。表情には余裕も垣間見えた。「沖縄でも乗れたし、体調面は大丈夫」。初日予選は後輩の川口が前回り。島川が付く以上、川口も下手なレースはできない。別線から日高―大塚が襲いかかる。案外、島川後位は