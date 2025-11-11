ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」はは10日、4日目11Rまでの予選が終了。きょう11日の5日目は9〜11Rで準優勝戦が行われる。注目レースは11Rだ。峰は普通のエンジンをよくぞ立て直した。日に日に仕上がりにも自信が増す。賞金ベスト6のためにも、ここは必勝戦。今日も明日も落とせない。森高は差し勝負。ただ、まずは優出切符を最優先か。上條との2着争いは熱くなる。最後の印は中村日に託したい。こん身の