飯塚オートの普通開催は最終日。Vに最も近いのは長田稚也（25＝飯塚）だ。初日2回出走から無傷の5連勝。自在にさばいて完全Vを決める。マシンのポテンシャルを存分に引き出した長田稚。Sが切れているのも武器になる。待ったなしの攻めでさばき切る。相手筆頭は金子。まだ納得の域には達していないがテクニックは抜群。調整が合えば逆転も十分にある。森本も怖い存在。戦える状態だ。＜1＞丹村司Sはクラッチを扱って出足が