Number_iの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が出演するコーセー「雪肌精」の冬シーズンの新テレビCM「i Bright.−雪よりも透きとおれ。−」篇が、11月13日より放送開始される。【動画】Number_iが幻想的な白銀世界に舞い降りる！雪肌精 新CM「i Bright.−雪よりも透きとおれ。−」篇2種昨年11月、「i Bright.」シリーズの第1弾として、Number_iプロデュースの「iLY」をタイアップ楽曲に起用した「前を向く、この肌に。」篇を公