ＳｎｏｗＭａｎの最新アルバム「音故知新」が１７日付オリコン週間アルバムランキングで１位を獲得したことが１０日、分かった。初週売上は１０３・１万枚で、４作連続での初週ミリオンを達成。男性アーティストによるアルバム作品の４作連続初週ミリオン達成はＢ’ｚ、ＧＬＡＹに続く史上３組目で２４年１１カ月ぶり、令和初の記録となった。１ｓｔアルバムから６作連続の累積ミリオンは史上初となる。同シングルランキング